Vida de Renato Russo será tema de exposição no MIS em 2017

O MIS (Museu da Imagem e do Som) anunciou que receberá uma exposição com objetos pessoais de de Renato Russo, líder do Legião Urbana que morreu em 1996, aos 36 anos. O acervo estará disponível a partir de 2017, em São Paulo.

O comunicado emitido pelo explica que a equipe de museulogia do MIS terá permissão para entrar no apartamento no qual Renato Russo viveu nos últimos anos de vida, no Rio de Janeiro, para analisar objetos pessoais dele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todos os objetos, e isso inclui mais de 50 diários escritos à mão e inéditos, assim como a coleção completa de discos e livros, passarão por um processo de restauração e conservação. André Sturm, diretor executivo e curador do MIS, acompanhará pessoalmente o início da pesquisa, em março deste ano.