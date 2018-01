Vida da artista Charlotte Salomon, vítima do Holocausto, estreia como ópera

A vida de Charlotte, que inspirou filmes, peças de teatro e um musical, foi transformada em uma ópera que mergulhou nas profundezas da emoção humana em sua estreia nesta segunda-feira no Festival de Salzburgo, na Áustria.

Com música do compositor francês Marc-Andre Dalbavie, encenado pelo diretor suíço Luc Bondy e texto da autora alemã Barbara Honigmann, que usou 85 por cento do próprio texto de Charlotte, o trabalho era a ópera mais esperada da temporada no prestigiado festival na cidade de Mozart. E não decepcionou.

Embora um grupo de nazistas uniformizados tenha aparecido em momentos estratégicos, como um lembrete do fim inevitável, a ópera concentrou-se mais nos difíceis problemas emocionais e intelectuais que a artista enfrentou.

Ela só soube tardiamente que sua mãe havia cometido suicídio pulando de uma janela do terceiro andar, e era assombrada por uma história familiar de suicídio.

Seu primeiro amor, que a tratava mal, era um treinador vocal que ela e sua madrasta compartilhavam como parceiro. "Você me joga migalhas... e eu sou sua cachorra", diz Charlotte sobre ele.

Por duas vezes - no início e no final - ela diz que tem pesadelos em microcosmo que, no mundo real, são "jogados fora em macrocosmo".

