Victoria Beckham procura casa em Los Angeles A ex-Spice Girl Victoria Beckham, mulher do jogador do Real Madrid David Beckham, foi vista procurando uma casa nas regiões de Beverly Hills e Hollywood Hills, em Los Angeles, segundo a edição desta terça-feira do jornal britânico Daily Mirror. A informação segue rumores de que seu marido poderia assinar um contrato com um clube de futebol dos Estados Unidos no final da atual temporada, segundo o jornal. A ex-Spice Girl, de 32 anos, conhecida popularmente como "Posh", foi vista nas proximidades das casas de outros famosos, como o ator Tom Cruise, e sua mulher, Katie Holmes, que são amigos do casal britânico. A primeira casa que Victoria visitou foi uma mansão de estilo espanhol avaliada em cerca de US$ 15 milhões, com seis banheiros e uma enorme piscina com cascata. A segunda, cujo preço é de cerca de US$ 7,5 milhões, oferece, segundo o jornal, uma vista espetacular de Los Angeles, enquanto a terceira é bem próxima à do casal Cruise. David Beckham, que inaugurou uma academia de futebol na cidade californiana em 2005, admitiu que gostaria de terminar sua carreira no Campeonato de Futebol dos EUA. No mês passado, Alexi Galas, presidente do clube Los Angeles Galaxy, confirmou seu interesse em contratar o ex-capitão da seleção inglesa. As Spice Girls, grupo musical feminino formado por Geri Halliwell, Melanie Chrisholm, Melanie Brown, Emma Burton e Victoria Beckham - que naquela época era Victoria Addams - lançaram o primeiro CD, Spice, em 1996. A banda teve fim justamente com a saída de Geri Halliwell, em 1998, por suposta briga com Melanie Brown.