Victoria Beckham inspira ´bruxa má´ de Geri Halliwell A ex-Spice Girl Geri Halliwell, que há três dias assinou um contrato com uma editora especializada em literatura infantil, declarou que para criar a "a bruxa má" de seu livro se inspirou em Victoria Beckham, sua ex-parceira profissional. Na história, a heroína Ugenia Lavender, uma menina de 9 anos, tem de lidar com os feitiços de uma bruxa, a princesa Posh Vatoria. Geri especificou que Victoria, apelidada desde os tempos das Spice Girls de "Posh", a autorizou a se inspirar nela para criar o personagem de uma bruxa má. "Ainda não sei se me inspirarei em outras ex-Spice Girls", acrescentou. A ex-Ginger Spice, de 34 anos, começou a escrever quando engravidou de sua filha, Bluebell Madonna. "Foi uma experiência muito interessante" comentou. Emma Hopkin, da Macmillan Children´s Book, aposta que a iniciativa editorial da ex-Spice Girl será uma sucesso. "Acredito que despertará o interesse de jovens em todo o mundo", afirmou. Geri não é a primeira cantora a se dedicar à literatura: há algum tempo também Madonna e Paul McCartney publicaram contos infantis.