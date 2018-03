Victor & Leo desbancam Roberto Carlos em arrecadação

A dupla sertaneja Victor e Leo foi a que mais lucrou com direitos autorais em 2009, passando artistas como Roberto Carlos e Madonna, segundo informou o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

O Ecad não revelou quanto cada artista ganhou, mas publicou um ranking com as distribuições do ano passado por direitos autorais em venda de discos, reprodução em meios de comunicação e interpretações em shows.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No total, a entidade repartiu R$ 318 milhões, 17,6% a mais do que em 2008, entre 80 mil compositores.

A lista foi liderada por Victor Chaves, da dupla Victor e Leo, compositor da maior parte dos sucessos interpretados pelos irmãos. Eles levaram mais de três milhões de espectadores a seus shows em 2009 e fizeram uma incursão no mercado hispânico, ficando entre os primeiros lugares nas rádios do México, Colômbia e Estados Unidos.

Atrás de Victor apareceram nomes consagrados como Roberto Carlos e Caetano Veloso.

Na quinta posição está Erasmo Carlos, parceiro de Roberto Carlos na maioria de suas canções, enquanto Vinícius de Moraes (1913-1980) ocupa o 19º lugar mesmo quase 30 anos depois de sua morte.

Entre os 20 primeiros colocados aparecem músicos de renome como Chico Buarque (20º), Gilberto Gil (14º), Carlinhos Brown (11º), Jorge Ben Jor (10º) e Herbert Vianna (9º).

O segmento de dividendos repartidos com os compositores por canções interpretadas em shows pelo país também é liderado por Victor. Madonna ficou em segundo lugar e Elton John, em terceiro.