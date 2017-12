Via Funchal confirma shows do Coldplay em SP Está confirmado: o grupo inglês Coldplay apresenta seu disco X&Y nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, às 22 horas, no Via Funchal. Os fãs da banda poderão adquirir ingressos, que custam entre R$ 140 e R$ 400, a partir das 12 horas de segunda-feira, no local onde será realizado o show, no ShowTicket do shopping Iguatemi (terceiro piso), e no Newness Alphaville. O grupo postou em seu site oficial, na tarde desta sexta, nota confirmando curta turnê pela América Latina em fevereiro. "Depois de semanas de especulação podemos finalmente confirmar que os rumores são verdadeiros", diz a nota. Eles vão se apresentar no Chile, Argentina, Brasil e México. O líder do grupo é Chris Martin (guitarra, piano, voz), o marido da atriz que ganhou um Oscar por Shakespeare Apaixonado Gwyneth Paltrow, com quem tem dois filhos. O Coldplay já esteve por aqui em 2003, quando não era tão famoso, e se apresentou no Via Funchal. Tocam também na banda Jonny Buckland (guitarra), Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria). Atualmente eles estão produzindo seu quarto álbum. Segundo a programação postada no site oficial, o Coldplay inicia a turnê no dia 14, com três shows em Santiago do Chile, mais três em Buenos Aires, nos dias 20, 21 e 22, e depois em São Paulo. O ponto final da turnê é a Cidade do México, em 3 de março. Coldplay. Rua Funchal, 65. Vila Olímpia. 26, 27 e 28 de fevereiro, às 22 h. Ingressos: De R$ 140 a R$ 400. Venda de ingressos: de segunda a domingo, das 12 h às 22 h. Mais informações: (11) 3089-6999 (Showare Call Center) e (11) 3897-4456 (Fui Passear) Pontos de venda: Show Tickets Shopping Iguatemi - 3.º Piso - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners, Visa e AMEX). Taxa de Conveniência: 15% Newness Alphaville (Livros e Revistas) - Av. Yojiro Takaoka, 4528 - Loja 02 - La Ville Mall (Alphaville-Santana do Parnaíba) - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners, Visa e AMEX). Taxa de Conveniência: 15%