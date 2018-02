Vevo lança programa de selo para vídeos mais acessados com Bieber

O Vevo espera que seu novo programa "Certified", revelado nesta quarta-feira com planos para ser lançado em 12 de junho, seja uma medida popular de sucesso como as posições da Billboard ou as designações para vendas de discos de ouro, prata ou platina da Associação da Indústria de Gravação da América .

Atualmente apenas 32 músicos, liderados por Bieber, Katy Perry, Rihanna e Lady Gaga, foram certificados por ultrapassarem a marca de 100 milhões de acessos, afirmou o Vevo.

A certificação conta as visualizações por meio de plataformas digitais, incluindo YouTube, celulares, tablets e sites, incluindo Facebook, AOL e Yahoo! Music.

"É uma conquista muito notável de sucesso e dedicação dos fãs ... as pessoas estão deixando de comprar música e acessam-na online, e nós quisemos reconhecer as pessoas que estão se conectando com a música online", afirmou o gerente-geral do Vevo, Fred Santarpia, à Reuters.

O site irá incorporar um pequeno emblema ao lado de vídeos que atingirem a marca, e um artista selecionado terá um destaque de duas semanas na página, com conteúdo exclusivo para os fãs.

"O conteúdo é um 'muito obrigado' aos fãs ... O Vevo fez um grande trabalho em fornecer acesso interno para o mundo do artista, trazendo aos fãs o contato com seu ídolo, e esta será uma oportunidade única na vida para os fãs ", disse Santarpia.

O programa "Certified" vai começar com Bieber, que alcançou a fama por meio do YouTube, depois de vídeos dele cantando quando criança serem postados no site e encontrados por um agente de música.