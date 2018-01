Veteranos do pop dos anos 1980 se reúnem em turnê Regeneration LOS ANGELES (Billboard) - The Human League, Belinda Carlisle, ABC, Dead Or Alive, A Flock of Seagulls e Naked Eyes vão percorrer os Estados Unidos a partir de agosto, como parte da primeira Regeneration Tour, cujo tema é os anos 1980. A turnê está prevista para começar em 1 de agosto em Phoenix, no Dodge Theater, e terminar em 29 de agosto no anfiteatro Chastain Park de Atlanta. Os ingressos, que variam de 20 a 75 dólares, já começaram a ser vendidos em Atlanta, Los Angeles e San Diego. A banda Dead or Alive vai tocar na turnê até 11 de agosto, e A Flock of Seagulls vai entrar para a turnê dois dias depois.