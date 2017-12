Veterano Giorgio Moroder, pioneiro da dance music, vem a São Paulo em apresentação única

Produtor e arranjador que trabalhou de Donna Summer até Daft Punk, no recente e quentíssimo disco Random Access Memories, de 2013, com David Bowie e Britney Spears nesse miolo, Giorgio Moroder fará uma apresentação em São Paulo no mês de junho.

O DJ set do italiano que revolucionou a disco music ao empanturrá-la de sintetizadores, tornando-se, com isso, pioneiro da dance music ocorre em 3 de junho, no Espaço das Américas, com ingressos que custam de R$ 90 a R$ 250.

Com quatro gramofones do Grammy na estante – o mesmo número de Globos de Ouro, o italiano de 76 anos foi fundamental para a música contemporânea e foi resgatado em 2013 quando surgiu no álbum do duo Daft Punk. Desde então, ele vem se apresentando como DJ ao redor do globo.

Na música Giorgio by Moroder, ele narra sua vida, desde os tempos em que tocava nas discotecas em Berlim. “Eu sabia que poderia ser o som do futuro, mas não imaginava quanto impacto isso teria”, diz ele, sobre a experiência de usar os sintetizadores na faixa.

Ouça:

A pré-venda de ingressos para o show começa no dia 24 de abril, segunda-feira, aqui. A venda normal terá início em 27 de abril.

Serviço:

Giorgio Moroder

Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

3 de junho, sábado, Às 22h30.

Ingressos R$ 90 a R$ 250