'Vestiges & Claws' encerra hiato de sete anos de Jose Gonzalez

Nos sete anos que ficou sem lançar um álbum solo, o sueco Jose Gonzalez se manteve perto do público. Dedicou-se, ao lado do baterista Elias Araya e do tecladista Tobias Winterkorn, à banda Junip, que lançou um CD de título homônimo em 2013. No mesmo ano, compôs a trilha sonora de A Vida Secreta de Walter Mitty, dirigido por Ben Stiller – o ator e diretor achou que a voz de Gonzalez casava com a proposta do filme. Ainda assim, os fãs ansiavam por um trabalho solo do cantor, que encerrasse o hiato iniciado em 2007, quando lançou In Our Nature, seu último disco. Na página oficial, ele anunciou que o próximo álbum sai no primeiro semestre 2015.

Vestiges & Claws terá 10 músicas e será lançado no dia 17 de fevereiro. O novo CD foi produzido pelo próprio cantor em Gotemburgo, na Suécia, e deve se afastar do som minimalista, de acordo com o material de divulgação, seguindo pelo estilo de produções brasileiras dos anos 70 e do folk rock americano. A capa, no entanto, segue o estilo mais simples do usual repertório.

Além das canções de autoria própria, Jose Gonzalez também costuma transformar músicas mais pops em espécies de baladas românticas. É o caso da regravação de Hand On Your Heart, lançada por Kylie Minogue na década de 80, e de Heartbeats, originalmente da banda de synthpop The Knife.