Versão estendida com gravações inéditas marcará 50 anos de 'Sgt. Pepper's'

Uma versão estendida de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band com gravações inéditas dos Beatles chegará às lojas no próximo dia 26 de maio, pouco antes do 50º aniversário do lançamento do álbum, informou nesta quarta-feira, 6, a gravadora Universal Music.

O disco, lançado em 1º de junho de 1967, foi mixado novamente com som melhorado e será editado com "as tomadas iniciais das sessões de estúdio" desconhecidas até agora, detalhou o selo musical.

O trabalho é coordenado pelos produtores Giles Martin e Sam Okell e inclui 34 gravações inéditas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A versão Super Deluxe do disco inclui ainda o documentário The Making Of Sgt. Pepper, de 1992, embora nunca tenha sido editado até agora e tenha sido restaurado especialmente para a ocasião, explicou a gravadora.

O álbum da banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr passou 148 semanas nas listas de sucessos britânicas após seu lançamento, 27 delas como número um.

Nos Estados Unidos, o álbum se manteve no primeiro posto das listas durante 15 das 88 semanas que esteve entre os 200 primeiros.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ganhou quatro prêmios Grammy, inclusive o de melhor álbum do ano, e foi eleito em 2003 pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para entrar em seu registro musical como uma obra significativa para a cultura e a história.