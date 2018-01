Vendas online impulsionam indústria de música na Inglaterra

A indústria da música pode ter visto seus primeiros sinais de recuperação nos dados mostrando que o número de downloads pagos de música mais que duplicaram na última semana de 2007 em comparação ao mesmo período do ano passado, afirmaram analistas. O setor fonográfico, fortemente atingido pela pirataria, está se voltando para as vendas online como tentativa de equilibrar a decrescentes vendas de CDs. Os dados de vendas da última semana do ano foram provavelmente impulsionados pelas vendas de tocadores digitais de música para o Natal, o que levou os consumidores a procurar comprar conteúdo online na época dos feriados. As vendas de música online atingiram a marca de 2,9 milhões de faixas na última semana de 2007, mais do que o dobro ante a última semana de 2006 e maior venda semanal registrada na Grã-Bretanha, afirmou a Official Charts. O BPI, que representa o setor de música gravadas na região, afirmou que o total de vendas via download no ano bateu 77 milhões, um aumento de 50 por cento em relação a 2006 -- contrastando com a queda na venda de CDs. "Para a semana finda em 23 de dezembro nos Estados Unidos, a venda de álbuns digitais gravados -- incluindo a contagem de 10 downloads de canções como um álbum -- caiu 10 por cento no ano, com a queda de álbuns físico recuando 14 por cento", afirmaram analistas do UBS em nota. "Outros mercados como o Reino Unidos e Europa também enfrentaram condições ruins". Mas o UBS afirmou que os dados referentes às vendas natalinas na Grã-Bretanha devem impulsionar a indústria. "Mesmo que os downloads de álbuns não tenham conseguido animar o segmento, a notícia deve ajudar a injetar otimismo sobre uma melhora no cenário da indústria fonográfica". Numa outra boa notícia para a indústria, a eMusic, varejista online de música de selos independentes, afirmou que os downloads de música e livros de áudio superou suas expectativas, atingindo alta histórica de quase meio milhão de downloads no dia de Natal. A eMusic também atingiu a marca de 400 mil usuários pagos, menos de dois meses depois de anunciar a quantia de 350 mil assinantes. (Reportagem de Kate Holton)