Vendas de álbuns dobram para artistas do Grammy

Dados de vendas divulgados nesta sexta-feira pela Nielsen mostraram um aumento de 182 por cento nas vendas do single da FUN. "We Are Young", após a banda levar os prêmios Grammy de Música do Ano e Melhor Novo Artista no domingo.

A banda Mumford & Sons, de folk britânico, vencedora do álbum do ano, viu as vendas de seu single "I Will Wait" avançar 116 por cento, enquanto as vendas do álbum "Making Mirrors", do artista australiano Gotye, aumentaram 124 por cento em relação à semana anterior ao Grammy.

Já as vendas do álbum "Channel Orange, do astro de R&B Frank Ocean, subiram 140 por cento.

Os números refletem, sobretudo, uma única noite de aumento nas vendas em relação à semana anterior, predominantemente downloads digitais, imediatamente após o show do Grammy Awards em Los Angeles, no dia 10.

Os dados da semana inteira serão divulgados, como sempre, na quarta-feira pela Nielsen SoudScan e incluirão vendas de álbuns digitais e em lojas físicas.

(Reportagem de Jill Serjeant)