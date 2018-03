Venda global de música cai 8% em 2008, diz entidade

O setor fonográfico global tem registrado um declínio nos últimos anos, por causa da transição para formatos digitais mais baratos do que o disco, como o MP3, e da pirataria desenfreada em muitos países.

Embora a venda de música digital esteja crescendo, ela ainda não compensa a redução das vendas de discos.

No geral, o faturamento do setor caiu 19 por cento nos EUA no ano passado, enquanto na Europa a redução foi de 6 por cento, e na América Latina ficou em 5 por cento. A única região que registrou aumento no faturamento foi a Ásia, com um tímido 1 por cento.

As vendas de suportes físicos para música, como CDs, caiu 15 por cento em nível global, ficando em 13,83 bilhões de dólares. A queda foi mais acentuada nos EUA (quase um terço) e na Europa (11 por cento).

Já as vendas digitais (downloads, transmissão para celulares, assinaturas online e streaming com publicidade) cresceram 24 por cento no mundo, atingindo 3,78 bilhões de dólares. Os EUA dominam a venda digital de música, onde as vendas aumentaram 16,5 por cento, chegando a 1,78 bilhão de dólares.

As maiores empresas globais do setor são Universal, do grupo Vivendi, Sony Music, Warner e EMI.

(Reportagem de Yinka Adegoke)