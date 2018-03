Venda de ingressos para ver João Gilberto começa dia 5

Um dos maiores nomes da música brasileira, João Gilberto volta aos palcos em rara apresentação. Seu último show em São Paulo foi em 2003, quando inaugurou a casa Tom Brasil, hoje HSBC. Graças às comemorações dos 50 anos da Bossa Nova, o cantor e compositor vai se apresentar no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 14 e 15 de agosto. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir do dia 5, pela internet ou por telefone. Ele fará shows ainda no Rio (24 de agosto) e em Salvador (5 de setembro). Os ingressos para o show no Theatro Municipal do Rio de Janeiro serão comercializados a partir de 14 de agosto, e em Salvador as vendas se iniciam no dia 26 de agosto (veja quadro completo abaixo). As apresentações de João Gilberto no Brasil fazem parte do projeto ItaúBrasil, promovido pelo banco Itaú. Em junho, João Gilberto se apresentou no Carnegie Hall, em Nova York, no primeiro dos oito shows que fará este ano para celebrar a Bossa Nova. A data é marcada pela gravação das canções Chega de Saudade e Brigas Nunca Mais, por João Gilberto em 1958, num disco 78rpm que é o divisor da história da MPB. João Gilberto em São Paulo: Auditório Ibirapuera. Parque do Ibirapuera. Av.Pedro Alvares Cabral, s/n Portão 03. 14 e 15/8, às 21h. Telefone: 4003-2050. Classificação etária: livre. Ingressos: início das vendas - 5 de agosto Preços Platéia - R$ 360 (inteira) - R$ 180 (meia) Setor Superior fileiras de M a P - R$ 30 (inteira) - R$ 15 (meia) Internet: Ticketmaster - www.ticketmaster.com.br Call Center (de segunda a sábado, das 9h às 21h) (11) 6846-6000 (SP) 0300-789 6846 (Outros Estados) João Gilberto no Rio: Theatro Municipal. Pça Marechal Floriano, s/nº - Centro. 24/8, às 21h. Telefone: 4003-2050. Classificação etária: livre. Ingressos: início das vendas - 14 de agosto, às 10h. Preços Frisa + Camarotes - R$ 2.100 (inteira) - R$ 1.050 (meia) Platéia + Balcão Nobre - R$ 350 (inteira) - R$ 175 (meia) Balcão simples - R$ 120 (inteira) - R$ 60 (meia) Galeria - R$ 30 (inteira) - R$ 15 (meia) Internet: Ticketronics - www.ticketronic.com.br Call Center (de segunda a sábado, das 8h às 20h) (21) 3344-5500 (RJ) 0300-789 7800 (Outros Estados) Bilheteria Theatro Municipal. Rua Manoel de Carvalho, s/nº. De segunda a sexta, das 10h às 18 - Excepcionalmente no dia 12 de agosto, a venda começará às 10h) * Serviços de Manobrista (Vallet Park), na lateral do Theatro Municipal (Av. Rio Branco em frente ao restaurante Assírios). João Gilberto em Salvador. Teatro Castro Alves. Pça Dois de julho, s/nº. 5/9, às 21h. Telefone: 4003-2050. Classificação etária: livre. Ingressos: início das vendas - 26 de agosto Preços Platéia I (Filas A a W) - R$ 180 (inteira) - R$ 90 (meia) Platéia II (Filas X a Z6) - R$ 100 (inteira) - R$ 50 (meia) Platéia III (Filas Z7 a Z11) - R$ 30 (inteira) - R$ 15 (meia)