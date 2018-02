Venda de ingressos para turnê de Ringo Starr no Brasil começa nesta 2ª

A venda de ingressos para o público em geral para a turnê de Ringo Starr no Brasil começa a partir desta segunda-feira, 18. A pré-venda aconteceu entre os dias 11 e 17 de julho para clientes Credicard, Citibank e Diners.

A primeira cidade onde o ex-Beatle, acompanhado da All Star Band, irá se apresentar é Porto Alegre, no dia 10 de novembro, no Ginásio Gigantinho. A turnê segue para São Paulo com dois shows nos dias 12 e 13 de novembro, no Credicard Hall.

No Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro, no Citibank Hall, em Belo Horizonte, no dia 16, no Chevrolet Hall, e em Brasília, no 18, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

As entradas estarão disponíveis nas bilheterias oficiais dos shows, pelo telefone 4003-5588 (válido para todo o País), pelo site www.ticketsforfun.com.br e nos pontos de vendas espalhados pelo Brasil.