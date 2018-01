Venda de ingressos para shows do Lynyrd Skynyrd e Deep Purple no Brasil começa nesta quarta

Deep Purple e Lynyrd Skynyrd vêm ao Brasil em dezembro para três shows da turnê Solid Rock. Os dois grupos, mais a banda convidada Tesla, se apresentam em Curitiba, no dia 12, São Paulo, no dia 13, e Rio de Janeiro, no dia 15. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 24, pelo site da Tickets For Fun e diversos pontos de venda físicos no país. Esta deve ser a última turnê do Deep Purple, que recentemente lançou o disco Infinite.

SERVIÇO

CURITIBA (PR)

Data: Terça-feira, 12 de dezembro de 2017

Abertura dos portões: 16h

Apresentação Tesla: 19h

Apresentação Lynyrd Skynyrd: 20h30

Apresentação Deep Purple: 22h30

Local: Pedreira Paulo Leminski - R. João Gava, 970 - Abranches - Curitiba - PR

Capacidade: 25.000 pessoas

Ingressos: de R$ 145 a R$ 660 (ver tabela completa)

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 10 anos de idade.

De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhado dos pais ou responsáveis legais.

A partir dos 16 anos: Permitida a entrada desacompanhados.

SÃO PAULO (SP)

Apresentado por: Allianz Seguros

Fornecedor oficial: Hospital Sancta Maggiore

Data: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2017

Local: Allianz Parque - Rua Turiassú, 1840 - Perdizes - São Paulo - SP

Abertura dos Portões: 16h

Apresentação Tesla: 19h

Apresentação Lynyrd Skynyrd: 20h30

Apresentação Deep Purple: 22h30

Capacidade: 48.113 pessoas

Ingressos: De R$ 130 a R$ 580 (ver tabela completa)

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 10 anos de idade.

De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhado dos pais ou responsáveis legais.

A partir dos 16 anos: Permitida a entrada desacompanhados.

RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: Sexta-feira, 15 de dezembro de 2017.

Abertura dos portões: 16h

Apresentação Tesla: 19h30

Apresentação Lynyrd Skynyrd: 21h

Apresentação Deep Purple: 23h

Local: Jeunesse Arena - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Capacidade: 13.000 pessoas

Ingressos: de R$ 125 a R$ 650 (ver tabela completa)

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 10 anos de idade.

De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhado dos pais ou responsáveis legais.

A partir dos 16 anos: Permitida a entrada desacompanhados.