Venda de ingressos para show do RBD em SP começa sexta Começa nesta sexta-feira a venda de ingressos para o show do grupo mexicano RBD em São Paulo. As entradas poderão ser adquiridas no estádio do Morumbi, local onde será realizado o show, em 7 de outubro, no estádio do Pacaembu e na internet, através do site da Ingresso Fácil. A turnê começa no próximo dia 20 em Manaus e será encerrada no dia 8 de outubro, no Rio de Janeiro. Os estádios do Morumbi e no Pacaembu vão suspender a venda de ingressos no sábado e no domingo em razão dos jogos de futebol, mas a partir de segunda-feira a bilheteria funciona normalmente. Já na internet não haverá interrupções. Os ingressos para o show na capital paulista custarão de R$ 100 a R$ 400, de acordo com o setor do estádio. A segurança é a grande questão que envolve a turnê pois, no início do ano, uma pequena aparição pública do grupo em um supermercado da zona sul de São Paulo causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 40 outras feridas. Desta vez, é a produtora Mondo Entretenimento a responsável pela vinda do grupo ao País. A confusão teria acontecido quando os fãs que estavam mais próximos ao palco foram pressionados por aqueles queriam ver os integrantes da banda mais de perto. De 5 mil a 15 mil pessoas estavam no estacionamento. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro