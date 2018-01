Venda de ingressos para o Tomorrowland começa em setembro; veja vídeos

A edição brasileira do Festival Tomorrowland tem data marcada: 1, 2 e 3 de maio de 2015. Já é possível realizar um pré-cadastro no site do evento em português, e a partir do dia 6 de setembro as vendas estarão oficialmente abertas.

Mas para ir aquecendo desde já, selecionamos algumas músicas e vídeos das edições anteriores do Festival, realizada em Boom, na Bélgica, e músicas dos artistas que passaram pelos palcos do Tomorrowland. Confira:

Steve Aoki – Ao Vivo no Tomorrowland 2012

Pretty Lights – So Bright

Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like

Dimitri Vegas & Like Mike ft Wolfpack & Katy B - Find Tomorrow (Ocarina)

Knife Party - Centipede

Bassnectar - Underworld “Rez (Bassnectar Remix)”

Calvin Harris & Alesso - Under Control ft. Hurts

Steve Angello no Tomorrowland 2013