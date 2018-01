Venda de ingressos para o Skol Beats começa dia 3 Os ingressos para a 7.ª edição do Skol Beats, que vai ocorrer no dia 13 de maio, começam a ser vendidos na segunda-feira em diversos estados e no site www.ingressofacil.com.br (só o valor inteiro). Os ingressos antecipados custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada). Os estádios do Pacaembu e do Morumbi e o do Ibirapuera serão alguns dos pontos-de-venda. Na Internet só serão vendidos ingressos para entrada inteira, meia entrada só nos pontos de venda. O pagamento pode ser feito com dinheiro, cartão de crédito (somente os da bandeira Mastercard) e cartão de débito (somente Redeshop). No dia do evento, os ingressos custarão R$ 90,00 inteira e R$ 45,00 meia-entrada, e só poderão ser adquiridos nas bilheterias do Anhembi. Prodigy, LCD Soundsystem, Tiga, Seven Vath, The Bays, Martin Solveig, DJ Hype, Marky, Patife, Anderson Noise, Rica Amaral, Mau Mau, Makoto, Andy C, Timo Maas, Plump DJs, Armin van Buuren e DJ Marlboro são algumas das 84 atrações que compõem a programação do Skol Beats 2006, que acontece em um único dia, no Complexo do Anhembi, em São Paulo, das 16 horas do dia 13 às 9 horas do dia seguinte. Confira os pontos-de-venda: SÃO PAULO Ginásio do Ibirapuera R. Manoel da Nóbrega, 1361 Estádio do Pacaembú Pç. Charles Miller, s/nº Estádio do Morumbi Pç. Roberto Gomes Pedrosa, 1 BELO HORIZONTE Loja Class Club Av. Bandeirantes, 20 - loja 1 - Bairro Sion OSASCO Osasco Shopping Galeria Rua Drª Primitiva Vianco, 100 - Centro - Osasco SANTOS Loja Hering Rua Alexandre Martins, 80 - Loja 222/223 - 2 piso. Shopping Praia Mar - Santos - S.P - cep: 11.025-200 - BAIRRO: APARECIDA BRASÍLIA Loja Seventy Six SCN - Quadra 5 - Bloco A - Loja 232 -C/SS Brasília Shopping - Térreo - ASA NORTE - Cep: 70715-900 SANTA CATARINA Loja Psico Street Shopping Atlântico - Avenida Brasil, 1.271 - loja 3 - Bairro Centro - Camburiú -SC - Cep: 88330-000 SALVADOR Loja Ticketmix Aero Club Plaza Show - Av Otavio Mangabeira 6000 loja B 1 CURITIBA Loja Psico Street Shopping OMAR - Rua: Vicente Machado,285 - loja 36 - Bairro Centro - Curitiba - PR. Cep: 84420-010 PORTO ALEGRE Loja Multisson Rua dos Andradas 1362 - Centro CAMPINAS Estádio Brinco de Ouro Avenida Imperatriz Teresa Cristina, 11 - Campinas, SP GOIÂNIA Loja Psicoldelic Avenida T 2, 918 - Quadra 69 - Lote 18 - Setor Bueno - Goiânia - GO - Cep: 74210-005 RIO DE JANEIRO Loja Ipanema Rua Prudente de Moraes, 237 - Loja C - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22420-041