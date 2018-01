Venda de ingressos para o show do Pearl Jam começa nesta segunda

A venda geral para os shows do Pearl Jam começará nesta segunda-feira, dia 25 de maio. Os ingressos estarão disponíveis a partir da meia-noite pela Internet (www.ticketsforfun.com.br) e às 10h nas bilheterias oficiais (São Paulo e Rio de Janeiro - Citibank Hall, Porto Alegre - Multisom, Brasília - Central de Ingressos, Belo Horizonte - Chevrolet Hall) e nos demais pontos de venda do país.

Os fãs de Pearl Jam em São Paulo terão que desembolsar de R$200 a R$680 (com meia-entrada) para ver os ícones do grunge no Morumbi, no show do dia 14 de novembro (veja a tabela completa dos preços abaixo).

A turnê da banda pela América Latina começa em Santiago (Chile), dia 04 de novembro, e termina na Cidade do México (México) em 28 de novembro.

Os shows no Brasil acontecem nos dias 11/11 em Porto Alegre (Arena do Grêmio), 14/11 em São Paulo (Estádio do Morumbi), 17/11 em Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), 20/11 em Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) e 22/11 no Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã).