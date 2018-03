Venda de ingressos para o Rock in Rio começa com problemas

A pré-venda de ingressos para a próxima edição do Rock In Rio começou com problemas no site do evento nesta terça-feira, 18. Clientes que tentaram adquirir o Rock In Rio Card, entrada de que dá direito a escolher qualquer uma das atrações do festival, reclamaram do tempo gasto na fila de espera da página.

Congestionado, o site responsável pelas vendas exibe uma mensagem alegando que "os primeiros da fila têm a prioridade na compra. Porém, tanto o lugar na fila como o acesso à página de compras não garantem a aquisição do Rock in Rio Card, já que os mesmos são limitados."

Comemorando os 30 anos de sua primeira edição, o festival já tem confirmados nomes como os dos cantores pop americanos Kate Perry e John Legend e da banda System of a Down, que anunciou sua participação na última segunda-feira, 17.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As entradas que começam a ser vendidas nesta terça-feira custam entre R$320 (inteira) e R$160 (meia). Cada usuário pode adquirir até quatro Rock In Rio Cards. A venda de ingressos para o público geral será aberta em abril do ano que vem.