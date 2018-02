Venda beneficente de garagem de Ozzy Osbourne rende US$800 mil Sharon Osbourne e seu marido Ozzy, ex-vocalista do Black Sabbath, levantaram mais de 800 mil dólares para fins beneficentes com sua venda de garagem realizada em Beverly Hills, disse no sábado o organizador do leilão, Darren Julien. Os presentes ao leilão, promovido para beneficiar a Fundação Sharon Osbourne de Combate ao Câncer de Cólon, incluíram desde metaleiros até tipos bem mais intelectuais. Os objetos leiloados incluíram artigos diversos e móveis da antiga residência dos Osbourne em Beverly Hills, que foi o pano de fundo do reality show da família na MTV, "The Osbournes." Fãs arremataram o paletó de Ozzy por 3.300 dólares, seus tênis com caveira desenhada por 2.625 dólares e um óculos de sol dele por 5.250. O modelo da Torre Eiffel que enfeitou a cozinha da família ao longo do seriado foi vendido por 10 mil dólares, e a xícara de café Mary Rose Young usada por Ozzy rendeu 1.625 dólares. A mesa de sinuca da família, feita sob medida para ela, foi arrematada por 11.250 dólares. Darren Julien disse que a disputa de lances foi "febril".