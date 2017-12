Vencedores do Grammy Latino serão revelados nesta quinta Acontece em Nova York, nesta quinta-feira, a cerimônia de premiação do Grammy Latino, com a cantora colombiana Shakira liderando as indicações. A cerimônia, tradicionalmente realizada em Miami e em Los Angeles, será no Madison Square Garden, e vai ser transmitida pela rede de TV latina Univisión, à 1 hora (horário de Brasília), nos Estados Unidos. Shakira é a favorita com cinco indicações, seguida pela mexicana Julieta Venegas, pelo guatemalteco Ricardo Arjona e pelo argentino Gustavo Cerati, cada um com quatro indicações. Os brasileiros Chico Buarque e Ivan Lins concorrem ao prêmio de melhor álbum de cantor e compositor com Joaquín Sabina, León Gieco e Pablo Milanés. Muitos outros artistas do País entraram na disputa - existem categorias específicas para cada região, inclusive para o Brasil - como Sergio Mendes, Margareth Menezes, Marisa Monte e Ivete Sangalo. Shakira, que em 2001 ganhou dois Grammys na versão dos prêmios em inglês, concorre na categoria melhor gravação (single) por La Tortura, que também lhe deu a candidatura ao melhor videoclipe e melhor canção (composição), e pode ganhar também nas categorias melhor álbum com Fijación Oral Vol. I e melhor álbum pop feminino, com o mesmo disco. Venegas concorre com seu mais recente álbum Sal y Limón nas categorias melhor álbum e melhor álbum de música alternativa, assim como ao prêmio de melhor videoclipe e melhor canção por Me Voy. Shakira e Venegas disputarão o prêmio de melhor canção com Arjona, que concorre com Acompáñame a Estar Solo, que também lhe valeu a indicação à melhor canção. Arjona disputa, além disso, nas categorias melhor álbum pop masculino e melhor videoclipe por Adentro e Mojado, respectivamente. Cerati concorre pela melhor composição de rock, com Crimen; melhor álbum de rock vocal, com Ahí Vamos; melhor álbum, como produtor de seu disco Ahí Vamos, e produtor de Fijación Oral Vol. I, de Shakira.