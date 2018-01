Velvet Revolver deve usar Internet para procurar novo vocalista NOVA YORK (Billboard) - O Velvet Revolver estuda a possibilidade de criar um Web site para procurar um substituto para o vocalista Scott Weiland, expulso da banda de rock no início do mês. "A banda está falando em criar um site e fazer alguns testes através dele, então isso é algo que ainda está em discussão no momento", disse à Billboard o guitarrista Slash, acrescentando que isso deve acontecer "mais ou menos no próximo mês". Slash disse que não tem ninguém em mente para tomar o lugar de Weiland. Em sua autobiografia lançada no ano passado, o músico detalhou o processo "exaustivo e desgastante" de procurar um vocalista antes da chegada de Weiland. "Por quanto, estamos apenas ouvindo coisas diferentes. Estamos numa dessas situações que não se pode realmente explicar a ninguém, porque saberemos quem é a pessoa certa quando a ouvirmos. Estou esperando para ter aquela sensação de 'yeah, é isso mesmo!'."