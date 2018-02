Jon Lord veio ao Brasil quatro vezes com o Deep Purple. Em 1991, a banda apresentou o disco Slaves & Masters; em 1997, lançaram o disco Purpendicular em diversas cidades brasileiras; o disco Abandon foi apresentado em 1999; e, em 2000, a banda trouxe a São Paulo a turnê que comemorava os 30 anos do Concerto for Group and Orchestra.

O Deep Purple passou por diversas formações desde 1968, quando foi formada. Lord acompanhou o grupo até 1976, quando a banda acabou. Em 1984, o Deep Purple foi retomado com alguns membros que já haviam participado da banda, e apenas Jon Lord e Ian Paice da formação original. O tecladista permaneceu no grupo até 2002, quando decidiu se dedicar aos trabalhos solo.

Veja vídeos das apresentações de Jon Lord no Brasil em 1997 e 1999, com o Deep Purple, e em 2009, com a Orquestra Sinfônica Municipal durante a Virada Cultural em São Paulo: