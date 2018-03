Veja repercussão da morte do produtor musical Miranda

Um nome importante na cena musical brasileira, Carlos Eduardo Miranda, ou simplesmente Miranda, morreu aos 56 anos, nesta quinta-feira, 22, vítima de mal súbito, de acordo com as últimas informações.

** Miranda, o garimpeiro do som

Miranda nasceu em Porto Alegre e ganhou destaque na década de 1980. Ele trabalhou com bandas importantes do cenário do rock nacional como Skank, Raimundos e O Rappa.

Veja a repercussão sobre a morte de Miranda: