Veja repercussão da morte da vocalista do Cranberries, Dolores O'Riordan

A morte da cantora Dolores O'Riordan, vocalista da banda The Cranberries, causou comoção no mundo da música na tarde desta segunda-feira, 15. Músicos e bandas lamentaram a perda da frontman do conjunto irlandês. "Estamos devastados por ouvir a notícia da morte de Dolores O'Riordan. Nossos pensamentos vão para a família dela neste momento terrível", disse no Twitter a banda Duran Duran. Jim Corrs, guitarrista da banda The Corrs, também se manifestou no Twitter: "Meus profundos sentimentos à família de Dolores O'Riordan, que morreu hoje tragicamente. RIP", escreveu.

A cantora do grupo irlandês Cranberries, Dolores O'Riordan, morreu "subitamente" nesta segunda, 15, em Londres, aos 46 anos, anunciou sua agente. Os Cranberries alcançaram o estrelato internacional no início dos anos 1990 com música Zombie, Dreams e Linger, chegando a vender mais de 40 milhões de discos no mundo.

Depois de encerrar a trajetória em 2002, a banda de rock irlandesa voltou aos palcos sete anos depois para uma turnê mundial, em 2012, lançando o álbum Roses. No anos passado, o grupo lançou o acústico Something Else, em que revisitam suas músicas gravadas com a Orquestra de Câmara Irlandesa e incluíram três canções novas.

No começo do ano passado, no entanto, a banda teve de cancelar a turnê europeia devido a problemas de saúde de Dolores O'Riordan. Nascida em Limerick, na Irlanda, a cantora também lançou trabalhos solos, como os álbuns Are You Listening? (2007) e No Baggage (2009).

We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5 pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) 15 de janeiro de 2018

My deepest sympathies to the family of Dolores O’Riordan who tragically passed away today. RIP — Jim Corr (@Jimcorrsays) 15 de janeiro de 2018

My first time hearing Dolores O'Riordan's voice was unforgettable. It threw into question what a voice could sound like in that context of Rock. I'd never heard somebody use their instrument in that way. Shocked and saddened to hear of her passing, thoughts are with her family. — Hozier (@Hozier) 15 de janeiro de 2018

I’m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly - I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) 15 de janeiro de 2018

