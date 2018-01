Veja o mapa do Lollapalooza 2015

O Lollapalooza 2015, que será realizado em 28 e 29 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, anunciou nesta terça-feira, 17, o mapa com a localização dos palcos e outros serviços do evento.

As principais atrações do festival deste ano são Jack White, Pharrell Williams, Robert Plant, Calvin Harris, Skrillex, Smashing Pumpkins, Foster the People e Bastille.

Os chamados "conflitos de horários", destacam-se Jack White e Bastille, no sábado, 28, e Pharrell Williams e Smashing Pumpkins, no domingo, 29. O Lollapalooza 2015 tem quatro palcos principais.