Veja fotos da carreira do R.E.M.

O R.E.M. publicou um comunicado oficial em seu site nesta quarta-feira, 21, anunciando o fim do grupo americano liderado por Michael Stipe. Depois de mais 30 anos, foram, ao todo, 15 álbuns lançados.

A banda foi formada em Athens, Geórgia, nos Estados Unidos, em 1980. Além do vocalista Michael Stipe, Mike Mills (baixo) e Peter Buck (guitarra) completavam o grupo. Bill Berry (bateria) se aposentou em 1997 para virar fazendeiro.

O R.E.M., que se apresentou na última edição do Rock in Rio no Brasil, em 2001, emplacou muitos hits nas paradas de sucesso, entre eles Losing My Religion, The One I Love, Everybody Hurts e Shiny Happy People.

Veja a galeria de fotos com os momentos mais marcantes do grupo: