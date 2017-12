Veja cinco músicas essenciais do Soundgarden

O Soundgarden esteve na mítica segunda edição do Lollapalooza Festival, e agora foi confirmado (após 15 anos separados, voltaram em 2010 e no ano passado lançaram o disco King Animal) como atração do Lollapalooza Brasil 2014 (dias 5 e 6 de abril, no Autódromo de Interlagos). A banda virá ao Brasil com Shepherd, Chris Cornell (vocais) e Kim Thayil (guitarra), mas sem o baterista Matt Cameron (também do Pearl Jam), que estará ocupado na ocasião.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.