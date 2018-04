Veja cenas inéditas de acidente com Michael Jackson em 1984

A Us Magazine publica em seu site imagens inéditas de um vídeo com cenas do acidente sofrido por Michael Jackson, durante as filmagens de um comercial para a Pepsi, em 1984.

Veja imagens do acidente

O cantor sofreu queimaduras graves, de segundo e terceiro graus, no rosto e no couro cabeludo por conta de uma explosão ocorrida no momento em que foram acionados os efeitos pirotécnicos que compunham a cena da propaganda.

Michael Jackson morreu aos 50 anos em 25 de junho de um ataque do coração, de causas ainda não identificadas pelos exames de sua autópsia. A polícia investiga uma suposta dependência do cantor de medicamentos controlados. Esse acidente de 1984 tem sido apontado como o desencadeador do vício de Michael em analgésicos.

Nesta quarta, o site TMZ diz que "as evidências apontam para o anestésico Propofol como causa principal da morte de Jackson", e que a polícia concentra suas investigações no médico particular do cantor, Conrad Murray.

Enquanto isso, completados vinte dias após sua morte, o cantor americano segue liderando as vendas de discos nos Estados Unidos, com mais de um milhão de unidades vendidas apenas na última semana. Até o último domingo, foram 2,3 milhões de álbuns comprados por fãs do cantor, segundo informação da empresa Nielsen SoundScan.