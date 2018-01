Veja algumas peças da mostra de David Bowie no MIS

Cerca de 300 objetos, que incluem set-lists, letras de músicas, manuscritos, desenhos, trechos de filmes, shows ao vivo, videoclipes e fotografias compões a exposição David Bowie, que vai de 30 de janeiro a 20 de abril no MIS, o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo.

A mostra chega aqui após grande sucesso em Londres, onde ficou em cartaz no Victoria and Albert Museum (V&A), e antes de passar por outras cidades europeias. Em São Paulo, serão expostos ainda 47 figurinas do camaleão do rock. Entre eles, estão o macacão assimétrico de vinil de Aladdin Sane, a bota de plataforma vermelha usada em turnê em 1973, o terno azul claro de Life on Mars, e o conjunto de calça e jaqueta de Ziggy Stardust.

Confira a seguir algumas das peças que estarão na exposição: