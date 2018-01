Vaza 'Only Our Hearts', música de Paul McCartney e Stevie Wonder

SÃO PAULO - Vazou na internet nesta terça-feira, 3, a música Only Our Hearts, uma parceria de Paul McCartney com Stevie Wonder, que fará parte de seu novo disco do ex-Beatle, Kisses On the Bottom, com lançamento previsto para 7 de fevereiro.

McCartney e Wonder já colaboraram na canção Ebony e Ivory, sucesso nos anos 80.

Na semana passada, Paul McCartney divulgou a capa de seu próximo álbum, com lançamento anunciado no final de 2011. No disco, também haverá um faixa com a participação de Eric Clapton, My Valentine, divulgada no final do ano por Paul McCartney.

Kisses on the Bottom trará canções que influenciaram o início da carreira dos Beatles, em Liverpool, além de duas composições inéditas.

"São músicas nas quais eu e John [Lennon] baseamos várias das coisas que produzimos. Quando comecei a compor, percebi como elas eram bem estruturadas. Harold Arlen, Cole Porter: esses caras foram muito importantes para nós", disse Paul em seu site oficial.

A lista completa das faixas ainda não foi oficializada, mas algumas músicas já foram confirmadas como I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter e My Very Good Friend the Milkman, populares na voz de Fats Waller.