Vaticano planeja ´ópera-rock´ para a Divina Comédia O Vaticano planeja patrocinar uma ?ópera-rock? baseada no poema de Dante Alighieri, A Divina Comédia, segundo informa o jornal britânico The Independent. De acordo com o jornal, a adaptação da obra do poeta italiano teria uma trilha sonora feita por um padre liberal, o monsenhor Marco Frisina. A trilha sonora alternaria estilos de acordo com o momento do poema, com rock sendo usado no Inferno, canto gregoriano no Purgatório e música clássica para o Paraíso. Depois de estrear em Roma no segundo semestre de 2007, em uma apresentação patrocinada pelo Vaticano e pelas duas casas do Parlamento italiano, a montagem deve viajar por diversas capitais da Europa ?para chamar a atenção do grande público para a importância da obra imortal?, afirmou Riccardo Rossi, diretor geral da Nova Ars, que está produzindo a ópera. A diretora Elisabetta Marchetti está recrutando um elenco de 20 atores e cantores, 30 bailarinos, 50 figurantes e uma orquestra de 100 músicos, que devem usar cerca de 250 figurinos na montagem que tem o nome de A Divina Comédia, a Ópera - O Homem que procura o Amor. Os ensaios começam ainda neste mês e os nomes dos atores que interpretarão os principais papéis, de Dante, Virgílio e Beatriz, devem ser revelados em breve. A única confirmação é de que o papel, de Dante deve ficar com um renomado ator e cantor italiano. Clássico Frisina, que já escreveu roteiros para dramatizações televisivas das vidas dos papas João Paulo 1º e 2º, discordou da observação de que a obra de Dante é de pouca relevância para o mundo moderno. ?O poema é muito relevante. Se trata de uma fonte inexaurível de mensagens, estórias e ensinamentos e embora seus personagens sejam de uma outra época, falam para os homens de hoje, com sua voracidade por conhecimento, seus medos, mas essencialmente sobre os seus desejos de elevação rumo a uma beleza divina?, disse Frisina, em entrevista ao jornal italiano La Repubblica. A Divina Comédia, poema do poeta italiano Dante Alighieri, foi escrito entre 1308 e 1321 e é considerado uma das mais importantes obras da literatura. Dividido em 100 cantos, conta a jornada de Dante pelo Inferno, Purgatório e Paraíso para poder dividir sua experiência com a humanidade. Em sua jornada, Dante é guiado por Virgílio no Inferno e Purgatório e pela sua amada Beatriz no Paraíso. Beatriz Portinari, que inspirou a personagem de Dante na Divina Comédia, existiu de verdade na Florença do final do século 13. Virgílio, outro personagem da peça, foi um poeta romano do século 1 AC e também foi levado da vida real para a ficção pela obra de Dante.