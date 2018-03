Vaticano elogia o legado musical dos Beatles

Os meios de comunicação do Vaticano elogiaram o legado musical dos Beatles, e comentaram a famosa frase de John Lennon, que disse que a banda era mais popular que Jesus. O diário do Vaticano L'Osservatore Romano lembrou como o comentário de Lennon causou controvérsia em 1966. No sábado, porém, o diário justificou a frase, dizendo que Lennon era um jovem lidando com um sucesso grande e inesperado. O diário, assim como a rádio do Vaticano, mencionou na semana passada o aniversário de 40 anos do "Álbum Branco" dos Beatles. O jornal disse que o disco demonstrou a criatividade da banda, diferentemente da música "padronizada e cheia de estereótipos" que se produz nos dias de hoje.