Vânia Bastos volta a São Paulo com show 'Concerto Para Pixinguinha'

A cantora Vânia Bastos volta a São Paulo com nova temporada do belo show Concerto Para Pixinguinha, nesta sexta, 20, às 21h, no Sesc Bom Retiro. O repertório precioso de Pixinguinha é certamente um dos pontos-chave para a longevidade desse concerto, que está na estrada há 5 anos e também rendeu disco. Assim como a ‘química’ no palco de Vânia, do contrabaixista Marcos Paiva e dos outros músicos da banda. Neste show, no entanto, Paiva, pela primeira vez, não poderá participar da apresentação por causa de compromissos fora do País. No seu lugar, estará Gustavo Sato.

Com novo figurino, Vânia mantém em sua interpretação o repertório já tradicional do show, incluindo canções emblemáticas como Carinhoso e Rosa, além dos lados B do célebre compositor, com arranjos assinados por Paiva. "Até hoje, tem coisas que vou descobrindo, de arranjo, de som: ‘Nossa, gente, nunca tinha reparado nessa passagem’. Alguma coisa sempre tem, é incrível. O show não vai ficar velho. Tem muitas músicas dele que as pessoas não conhecem”, diz Vânia. “Também sou apaixonada pela parte instrumental do show.”

Com produção de Fran Carlo e Petterson Mello, Concerto Para Pixinguinha segue em turnê durante este ano. Para ela, essa longevidade é a combinação de uma série de fatores.

“São várias coisas: acho que a dedicação do Fran e do Petterson, essa parte da produção é muito importante. E o fato de eles terem sentido que o negócio realmente deu certo, que as pessoas gostam. Tudo isso dá fôlego para os dois trabalharem e as pessoas falarem: ‘Esse show pode ir para qualquer parte do mundo, é um show que tem a musicalidade do Pixinguinha junto com a musicalidade do Marcos Paiva, baseado todo nos arranjos do Pixinguinha. Sempre sinto uma alegria nova cada vez que me apresento.”

Concerto para Pixinguinha

Data: 20 de abril

Horário: 21h

Local: Sesc Bom Retiro

Endereço: Alameda Nothman, 185 – Bom Retiro Preço do ingresso: R$ 15,00 (meia) a R$ 30,00 (inteira)

Informações: (11) 3332-3600