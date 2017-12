Vânia Bastos lança clipe de 'Lamentos', do belo disco 'Concerto para Pixinguinha'

A cantora Vânia Bastos inaugura nesta quinta-feira, 7, seu canal oficial no Youtube, com o lançamento do clipe de Lamentos, pela Vevo Brasil.

A música Lamentos, composta por Pixinguinha que, mais tarde, ganhou letra de Vinicius de Moraes, integra o repertório do belo álbum Concerto para Pixinguinha, lançado em 2016.

Vânia continua em turnê com o show inspirado no disco em tributo a Pixinguinha, ao lado do quarteto liderado pelo baixista Marcos Paiva. No próximo dia 16, ela vai participar do show de reinauguração do Memorial da América Latina, em homenagem a Elza Soares, que estará rodeada por um time de estrelas. Além de Vânia, esse elenco feminino conta com nomes como Paula Lima, Sandra de Sá e Baby do Brasil.

O clipe tem direção do cineasta Pedro Jorge, diretor do curta-metragem Diamante, O Bailarina, que percorreu festivais nacionais e internacionais.

Assista ao clipe de Lamentos: