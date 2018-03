Vanguart abre show do Coldplay no estádio do Morumbi

A banda de rock de Cuiabá Vanguart foi a primeira a se apresentar no estádio do Morumbi, em São Paulo, onde cerca de 40 mil pessoas foram para assistir ao show da turnê do álbum "Viva la Vida" (2009), do grupo inglês Coldplay.

Veja também:

Show do Coldplay no Rio de Janeiro

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O 'time' do Coldplay vai ao campo com Ronaldo, antes do show

O clima no estádio é de tranquilidade, já que a lotação completa, com os 68 mil ingressos colocados à venda, não foi atingida. Apenas cerca de 40 mil bilhetes foram vendidos. Não foram reportados incidentes na entrada, e o tempo no local está firme, sem previsão de chuvas.

Os mato-grossenses entraram no palco às 19:15 e se apresentaram durante meia hora, como previsto pela organização do show. Entre as oito músicas tocadas pelo grupo, estavam grandes sucessos da banda, como "Semáforo".

Durante a apresentação que se encerrou às 19:45, os roqueiros anunciaram o resultado de 2X0 jogo do Brasil contra a Irlanda, e pediram que a plateia cantasse parabéns ao vocalista do Coldplay, Chris Martin, após a banda britânica tocar a música "In My Place". Martin completa 33 anos nesta terça.

O mesmo show que o Morumbi assistirá nesta noite foi visto por cariocas na praça da Apoteose, na capital fluminense, onde o parabéns para o cantor do Coldplay não deu certo.

Antes do Coldplay subir ao palco haverá ainda um show da banda inglesa Bat for Lashes.