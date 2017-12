Vanguarda do banjo, Bela Fleck vem ao Brasil Toca no Brasil no dia 20 de março, no Auditório do Ibirapuera, o grupo nova-iorquino Bela Fleck & The Flecktones. Fazendo uma mistura de música acústica e eletrônica, que tem o banjo como instrumento de base, o grupo é liderado por Bela Fleck - o nome é de fantasia, uma mistura do compositor Béla Bartók. O grupo é basicamente Bela e o baixista Victor Wooden, e sua mistura é catalogada às vezes como jazz, bluegrass (já foi indicado a um Grammy nessa categoria) e também funk e música eletrônica. Além de São Paulo, eles tocam em Buenos Aires (Argentina, dia 23) e Santiago (Chile, dia 22).