Vance Joy se apresenta no Brasil em outubro

Vance Joy fará dois shows no País. As apresentações serão realizadas no dia 5 de outubro em São Paulo, na Áudio, e no dia seguinte, 6, no Rio de Janeiro, no Circo Voador. O australiano está prestes a lançar seu segundo álbum de estúdio, Nation of Two. O disco chegará às lojas nesta sexta-feira, 23. Vance Joy foi uma das atrações do Lollapalooza do ano passado.

+++ Lollapalooza 2017: Ex-jogador de futebol e fenômeno FM na Austrália, Vance Joy faz show disputado

O show de São Paulo terá comercialização pelo site www.eventin.com.br. Já houve, no entanto, pré-venda de ingressos desde 19 de fevereiro para membros do fã-clube. Assinantes do Spotify também têm direito a adquirir as entradas na pré-venda, que começou às 10h desta quarta, 21. O público em geral poderá comprar os ingressos às 11h desta sexta-feira, 23.

O cantor e compositor já divulgou algumas faixas do novo disco. A canção We're Going Home, por exemplo, veio acompanhada de um clipe. O vídeo é dirigido pelo parceiro e colaborador Mimi Cave. Call If You Need Me, lançada mais recentemente, também já ganhou clipe (assista abaixo).