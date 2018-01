Van Halen lança primeiro single de novo disco

SÃO PAULO - O Van Halen divulgou nesta segunda-feira, 9, o primeiro clipe de música do novo disco da banda, A Different Kind Of True (que quer dizer Um Tipo Diferente de Verdade, em português), com precisão de lançamento para 7 de fevereiro.

O clipe de Tattoo, primeira música gravada após o retorno de David Lee Roth aos vocais do Van Halen, tem as imagens que formaram os vídeos promocionais da turnê do grupo divulgados em seu site oficial. Os ingressos para os shows do Van Halen em mais de 40 cidades dos Estados Unidos começam a ser vendidos no próximo sábado, 14.

David Lee Roth gravou pela última vez com o Van Halen no álbum 1984. Foi substituído por Sammy Hagar e chegou a se reunir com o grupo para apresentações em 1996 e em 2007.