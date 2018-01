Van Halen inicia turnê e lança álbum em fevereiro

Os veteranos roqueiros da banda Van Halen anunciaram na sexta-feira que sua nova turnê pela América do Norte, com a participação do vocalista original, David Lee Roth, começará em meados de fevereiro, logo depois do lançamento do primeiro álbum completo da banda com Roth em quase 30 anos.

A Different Kind of Truth será lançado em 7 de fevereiro nos EUA, mas o single Tattoo estreia já em 10 de janeiro, com o respectivo clipe. O último álbum de Roth com a banda foi o popular "1984", lançado no último dia de 1983.

A turnê passará por mais de 40 cidades ao longo de quatro meses, começando por Louisville, no Kentucky, em 18 de fevereiro. Os ingressos começarão a ser vendidos em 14 de janeiro.

A banda Kool & The Gang acompanhará o Van Halen em alguns shows

Roth rompeu com a banda em 1985, mas houve uma breve reunião em 1996 para uma apresentação no prêmio VMA, da MTV, e para uma turnê em 2007/08.

O Van Halen, de sucessos como Runnin' with the Devil e Dance the Night Away, foi uma das principais bandas de rock entre o final da década de 1970 e meados da de 90, quando Sammy Hagar substituiu Roth como vocalista.