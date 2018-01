Van Halen e Patti Smith rumo ao Salão da Fama do Rock O grupo Van Halen entrará para o Salão da Fama do Rock junto com as bandas Grandmaster Flash, Furious Five, R.E.M., Ronettes e a cantora Patti Smith. Eles foram selecionados por 600 especialistas em música e farão parte do salão a partir do dia 12 de março, quando será realizada uma cerimônia em Nova York. O quarteto Van Halen surgiu nos anos 80, sob a liderança do guitarrista Eddie Van Halen. O grupo contava ainda com o extravagante vocalista David Lee Roth e o falecido Sammy Hagar. Alguns dos principais hits da banda foram Jump e Dreams. A R.E.M. foi a banda de rock indie que mais se destacou no início dos anos 90, com canções como Losing My Religion. A Grandmaster Flash inovou o hip-hop com a música The Message. Patti Smith, por sua vez, é chamada de ´poeta do punk rock´. Para entrarem para o salão os artistas devem necessariamente ter lançado o primeiro álbum há pelo menos 25 anos.