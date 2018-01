Van Halen divulga possível capa de novo disco

SÃO PAULO - O Van Halen divulgou neste fim de semana a provável capa de seu novo disco, ainda sem nome, a ser lançado em 7 de fevereiro. O álbum será o primeiro gravado com o vocalista original da banda David Lee Roth, desde que ele deixou a banda em 1984.

A capa foi mostrada em outdoors durante a festa de ano novo da Times Square, em Nova York e exibida por diversas redes de televisão norte-americanas, de acordo com o Hollywood Reporter. A banda não confirmou a que a imagem mostrada é a capa do novo disco, mas disse ao site de fãs Van Halen News Desk que a imagem é sim, baseada na capa do álbum.

O primeiro single do novo trabalho deve ser divulgado já no início da semana que vem, no dia 10 de janeiro, mesma data em que devem começar as vendas da recém anunciada turnê do Van Halen.