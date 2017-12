Vampire Weekend faz público esquecer do calor no Lollapalooza

O sol batia forte no autódromo de Interlagos quando o Vampire Weekend subiu ao palco no Lollapalooza. Mas o calor não pareceu atrapalhar. Na verdade, ele combinou perfeitamente com a vibração tropical - reforçada por um telão de estampa floral ao fundo do palco - das músicas da banda.

O público aproveitou tudo com empolgação. Dançavam mesmo nas músicas mais lentas, e iam à loucura, pulando em rodas e fazendo festa nos sucessos como Cousins e A-Punk.

"Nova York é a melhor cidade da América do Norte, e São Paulo é a melhor cidade da América do Sul", disse o vocalista Ezra Koenig em um dos poucos momentos que falou com o público. A julgar pela plateia, ele parece ter razao.