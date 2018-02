Vai-Vai escolhe o samba que vai homenagear a cantora Elis Regina

'Simplesmente Elis - A Fábula de uma Voz na Transversal do Tempo', de Zeca do Cavaco, Zé Carlinhos e Ronaldinho FDQ, foi escolhido pelos jurados como o melhor para ser levado ao Sambódromo no próximo Carnaval. "Quando ouvimos este enredo pela primeira vez, já era claro que seria ele o vencedor", diz o presidente de honra, Thobias da Vai-Vai. Convidada especial do camarote, Maria Rita, filha de Elis, chorava compulsivamente no momento em que o samba passou a ser apresentado, provocando a maior comoção entre os outros sambas concorrentes.

Nos bastidores da escola, as ideias da produção que estará sob as criações do carnavalesco Alexandre Louzada eram ventiladas ainda que sem confirmações. Na reconstrução dos passos de Elis, Milton Nascimento e Rita Lee devem ser convidados para saírem em carros alegóricos especiais. Jair Rodrigues deverá ser representado por seus filhos, Jair de Oliveira e Luciana Mello. Thobias da Vai-Vai falou na noite de ontem à 'Rádio Estadão' sobre Carnaval e Elis Regina. Eis a letra do samba vencedor, puxado por Marcio Alexandre:

'Simplesmente Elis - A Fábula de uma Voz na Transversal do Tempo'

Reluziu seu canto ecoou no meu Brasil

Cantora igual jamais se ouviu

Saracura a cantar bem mais feliz

Simplesmente Elis

Carnaval a Bela Vista está em festa

Qua qua ra qua qua

Vem viajar a hora é esta

Mergulhando na emoção

Encontrei inspiração

Que linda voz salve a rainha

Fiz louvação em aquarela

Na passarela hoje tem arrastão

Upa neguinho na estrada é demais

Vou a romaria como nossos pais

De um falso brilhante eu fiz fantasia

Maria Maria

Águas de março a rolar

Trem azul vai passar um sonho mais lindo

Na batucada da vida um samba no Bixiga

Vai amanhecer

A cantar a dor o amor o bêbado e a equilibrista

A voz do povo diz que o show de todo artista

Tem que continuar

Glória fino da bossa com Jair só alegria

Hoje retrato em preto e branco na foliar

A grande estrela deste meu país