Uri Geller divulgará imagens inéditas de Michael Jackson

O paranormal Uri Geller, que ficou mundialmente famoso nos anos 70 parando relógios à distância e dobrando talheres com o atrito dos dedos, informou que divulgará imagens particulares e inéditas do cantor Michael Jackson, morto no dis 25 de junho em decorrência de uma parada cardíaca.

Segundo Geller, as imagens farão parte de "Meu amigo Michael Jackson: a história de Uri", um programa de uma hora de duração que será transmitido pela rede britânica de televisão "ITV" em data ainda a ser determinada.

Geller manifestou que sua intenção ao divulgar estas imagens de seu arquivo pessoal, que serão vendidas a redes de televisão de todo o mundo, é mostrar o "verdadeiro" Michael Jackson.

As sequências mostram o "rei do pop" visitando à noite as lojas de departamento Harrods de Londres, onde podia gastar centenas de milhares de dólares em algumas horas, como padrinho na cerimônia na qual Geller renovou seus votos matrimoniais ou visitando as instalações do clube de futebol Exeter City.

As imagens serão o eixo central de um relato no qual o paranormal israelense lembrará suas vivências com Michael e abordará os aspectos polêmicos que cercaram a vida do cantor.

"Este é o Michael Jackson real, a maneira na qual vários amigos tiveram o privilégio de ver: relaxado, engenhoso, carinhoso, pronto, sincero e autêntico", disse Geller. O programa "dá às audiências de todo o mundo a oportunidade de experimentar a realidade de viver com Michael", acrescentou.