Universidade norte-americana cria arquivo de Bruce Springsteen

NOVA YORK - A Universidade de Monmouth, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, criará o Arquivo de Bruce Springsteen e o Centro para a Música Americana, que contará com textos, fotografias e objetos pessoais do cantor nascido nessa cidade em 1949.

O arquivo se dedicará a "preservar e promover o legado de Bruce Springsteen e seu papel na música americana, além de homenagear ícones como Woody Guthrie, Robert Johnson, Hank Williams, Frank Sinatra, e outros", diz um comunicado da universidade publicado nesta quarta-feira em seu site.

"A Universidade de Monmouth está encantada com a oportunidade de ampliar sua relação com Bruce Springsteen" disse o presidente do centro educativo, Paul R. Brown.

Monmouth criou em 2011 a Coleção Especial Bruce Springsteen, composta por aproximadamente 35 mil objetos doados em sua maioria por admiradores do músico.

"Nossa associação é natural. Estamos a apenas alguns passos do local de nascimento de Springsteen e do lugar onde 'Born to Run' foi escrito. A localização da Universidade de Monmouth captura a essência da música de Springsteen e proporciona, por sua vez, o peso acadêmico de um das nove universidades filiadas ao Museu Grammy", acrescentou Brown.

Na opinião do presidente do centro universitário, "o estabelecimento do Arquivo de Bruce Springsteen e do Centro para a Música Americana celebra e reforça o legado de (Nova) Jersey na história da música americana e oferece uma experiência realmente transformadora para os estudantes". A universidade não divulgou os detalhes financeiros da aquisição do material de Springsteen.