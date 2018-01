Universidade Livre de Música homenageia Braguinha Os 100 anos do compositor Braguinha serão celebrados na abertura do projeto Som da Casa, do Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, da Universidade Livre de Música. O projeto foi criado com o objetivo de dar visibilidade ao talento dos alunos com espetáculos especiais. No que estréia nesta quinta-feira, às 20 horas, a aluna de canto popular Letícia Oliveira apresenta no Auditório Zequinha de Abreu (Lgo. General Osório, 147, Luz) uma série de músicas especiais do repertório de Braguinha, que completaria 100 anos nesta quinta. O compositor morreu em dezembro. Mais informações, pelo telefone da universidade: (11) 3221-3929.